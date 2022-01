Absage in Delhoven : Karnevalsveranstaltungen finden nicht statt

Delhoven Eine weitere Karnevalsgesellschaft sagt alle Veranstaltungen ab. Die Pandemie macht den Karnevalisten erneut einen Strich durch die Rechnung.

„Wir hatten lange die Hoffnung, dass wir den Karneval 2022, in welcher Form auch immer, feiern können. Doch spätestens seit den Aussagen des Ministerpräsidenten und der unklaren und dynamischen Corona-Situation sahen auch wir uns gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, mit der wir unserer Verantwortung gegenüber Gästen und Teilnehmern gerecht werden. Auch die unklare Lage bezüglich der Auflagen hat uns sehr beschäftigt“, informiert der erste Vorsitzende Thorsten Gimborn in den Sozialen Medien. „Aus diesen Gründen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, alle Zeltveranstaltungen und auch den Zooch am Karnevalssonntag abzusagen.“

Betroffen sind die „Elferratsparty“ am 29. Januar, die Große Prunksitzung am 19. Februar, die Kindersitzung am 20. Februar, die kdf-Frauensitzung am 22. Februar (wurde bereits im Vorfeld abgesagt), die Weiberfastnachtsparty am 24. Februar, der Kostümball am 26. Februar und der Karnevalsumzug mit anschließender Party am 27. Februar.