Abitur in Dormagen Einige Schulen konnten Abiklausuren trotz Panne herunterladen

Zahlreiche Schulen in Nordrhein-Westfalen werden am Dienstagmittag wohl in Panik geraten sein, als sich die Abiturprüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik partout nicht herunterladen lassen wollten. Grund dafür war eine enorme technische Störung. Die wichtigen Klausuren wurden nun von Mittwoch auf Freitag verschoben – die Verschiebung gilt auch für Schulen, die von den Download-Problemen nicht betroffen waren, wie beispielsweise das Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich.