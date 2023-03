Abitur in Dormagen Große Abi-Parade und Festival geplant

In der Mottowoche verkleiden sich die Schülerinnen und Schüler traditionell an jedem Tag nach einem anderem Motto – am Leibniz-Gymnasium sind dieses Jahr drei Tage erlaubt, die die Stufe voll auskostet. Der Abi-Gag am Freitag steht unter dem Motto „Pirates of the CarrABIan“. „Wir haben ein Karaoke-Battle, Schwimmnudel-Fechten und einige andere Spiele geplant“, erzählen Johannes Quack und Liana Ziffler vom Abi-Komitee. An den Tagen zuvor gab es in der Schule immer wieder kleine Spiele, Musik und einen Parcours in der kleinen Pause. An den anderen beiden Tagen sind die Abiturienten aufgefordert, in Verkleidungen nach verschiedenen Mottos in der Schule aufzuschlagen – Mafia und Kindheitshelden stehen dieses Jahr auf dem Programm, der Kreativität bei den Kostümen sind keine Grenzen gesetzt. Schulleiter Andreas Glahn freut sich für den Abiturjahrgang. „Ich finde es sehr schön, dass die Stufe wieder feiern kann“, sagt er. „ Man merkt, dass die Schülerinnen und Schüler in diesen letzten Wochen noch einmal richtig zusammenwachsen. Da werden Erinnerungen geschaffen, die bleiben.“