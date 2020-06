Corona in Dormagen : Abifeier auf der Leinwand im Park

Coronakonforme Abifeier im Norbert-Park Knechtsteden: Im Freien werden Gottesdienst und Zeugnisausgabe auf Leinwand übertragen. Foto: Dieter Staniek

Dormagen In Corona-Zeiten versuchen die Schulen in Dormagen, für eine besondere Atmosphäre bei den Abschlussfeiern zu sorgen. Die Zeugnisausgabe soll trotz des Abstandsgebotes feierlich werden und für möglichst viele Eltern mitzuerleben sein.

Von Klaus-Dieter Schumilas

Die Vorbereitungen auf das Abitur waren anders als geplant, die Prüfungen selbst liefen unter ganz besonderen äußeren Bedingungen ab – wen wundert’s, dass auch die Übergabe der Abi-Zeugnisse nicht in dem Rahmen verlief, wie sie traditionell üblich ist und daher erwartbar war. So traurig das Fehlen von Mottowoche, Abi-Gag und rauschendem Ball ist, an einigen Schulen werden die Abiturienten womöglich mit sehr positiven Gefühlen an die Zeugnisfeier denken.

Sehr wahrscheinlich die des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden. Sie standen am Samstag im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Feier in einer besonderen Umgebung: Im vor vier Jahren eröffneten Norbert-Park mit den vier langen, halbkreisförmigen Stufenreihen nahmen die Feiernden Platz auf vielen Stühlen in Sichtweise der Basilika. Die Dormagener Veranstaltungsspezialisten Coma-Media hatten eine große LED-Leinwand aufgebaut, auf der zuerst der einführende Gottesdienst, dann die Verleihung der Zeugnisse übertragen wurde. Das Ganze bei herrlichen äußeren Bedingungen. Dass technisch alles funktionierte, dafür sorgen NGK-Schüler selbst: Denn am Freitag ging plötzlich nichts mehr, aber technisch bewanderte Schüler aus dem Technik-Team hatten innerhalb von Minuten eine Lösung parat.

Am NGK, aber auch an den anderen Schulen ist Distanzhalten oberstes Gebot und bestimmt den Ablauf der Abifeiern. An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule startet am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr der Festakt – ohne Eltern. Die kommen ab 18.45 Uhr hinzu, wenn in zwei Gruppen aufgeteilt die Schüler ihre Zeugnisse erhalten.

Am Leibniz-Gymnasium wird die Zeugnisvergabe am Freitag, 26. Juni, einige Stunden in Anspruch nehmen. Um den coronabedingten Abstands- und Hygienebestimmungen gerecht zu werden, wurden die Abiturienten in sechs Gruppen eingeteilt. Los geht es um 8.30 Uhr, die letzte Gruppe kommt gegen 13.30 Uhr im Pädagogischen Zentrum dran. Schulleiter Herbert Kremer wird dementsprechend oft die Würdigungen sprechen. Die Zeugnisse wird er selbst nicht überreichen, die liegen für die Schüler auf Tischen, die immerhin mit einer Blume und einem kleinen Geschenk dekoriert sind.

Ähnlich ist der Ablauf am Bettina-von-Arnim-Gymnasium, wo es am kommenden Freitag ab 13 Uhr fünf kurze Feiern hintereinander geben wird. Die Gruppen haben die Schüler selbst zusammengestellt, „damit diejenigen beisammen sind, die miteinander diesen Moment verbringen wollen“, sagt Schulleiter Theodor Lindner.