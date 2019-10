Seifenlauge auf Fahrbahn : A57 zwischen Dormagen und Köln-Worringen komplett gesperrt

Dormagen/Köln Ausgelaufene Seifenlauge sorgt am Donnerstagmorgen für Stau und Umwege in der Region: Die A57 ist zwischen Dormagen und Köln-Worringen komplett gesperrt. Pendlern wird geraten, weiträumig auszuweichen.

Die Autobahnpolizei Düsseldorf plant am Morgen, die Sperrungen von Dormagen nach Neuss-Süd zu ziehen. Um 6.50 Uhr staute es sich an der betroffenen Stelle etwa vier Kilometer.

Auch die A44 ist am Donnerstag gesperrt. Dort war Treibstoff auf die Fahrbahn ausgelaufen. In Fahrtrichtung Dortmund ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Geseke und Erwitte/Anröchte nun gesperrt. Ein Tankwagen sei in der Nacht zum Donnerstag über eine Warnbake gefahren und habe sich so den Tank aufgeschlitzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zunächst war unklar, bis wann die Sperrung wegen der Aufräumarbeiten andauert. „Wir werden sicherlich mit einer Verkehrsstörung in den Berufsverkehr hereingehen“, sagte der Sprecher.