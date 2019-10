Keine erneute Sperrung notwendig : Tempolimit auf A57 wird nach Seifenlaugen-Verunreinigung aufgehoben

Rhein-Kreis Nach der Verschmutzung der Autobahn 57 mit Seifenlauge und einem anschließenden Tempolimit auf der Strecke zwischen Neuss und Köln haben Experten Entwarnung gegeben.

Die Autobahn 57 muss nicht gesperrt werden. „Wir haben die Werte der Prüfung. Es ist alles okay. Die Fahrbahn ist nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen worden“, teilte ein Sprecher von Straßen NRW am frühen Dienstagnachmittag mit. Damit muss nicht, wie zunächst befürchtet, die Fahrbahn abgefräst und neuer Asphalt aufgetragen werden.