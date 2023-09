Autobahn 57 Engpässe zwischen Dormagen und Kreuz Köln-Nord

Los geht es in der Nacht von Dienstag (19. September) auf Mittwoch (20.). Jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr, ist auf der A57 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Dormagen und Köln-Worringen nur eine von zwei Spuren frei. In diesem Zeitraum wird dort die Umleitungs-Beschilderung aufgebaut. Größere Störungen werden daher dort nicht erwartet, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH.