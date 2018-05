A57-Brücke bei Dormagen seit 12.05.2018 wieder frei

Dormagen Sechs Jahre nach dem verheerenden Brand unter einer Brücke der Autobahn 57 haben die Autofahrer an dem Streckenabschnitt bei Dormagen wieder freie Fahrt. Seit Samstagmorgen ist die neue Brücke freigegeben.

Die alte Brücke war bei dem Feuer massiv beschädigt und später abgerissen worden. In rund drei Jahren Bauzeit entstand in zwei Abschnitten eine neue Brücke, die am Samstagmorgen für den Verkehr komplett freigegeben wird, wie ein Sprecher der Landesbehörde Straßen.NRW ankündigte.