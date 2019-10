Autobahn bei Dormagen : Firma entdeckt Mängel auf Fahrbahn der A 57

Dormagen Es bestehen keine Auswirkungen durch die letzte Woche ausgelaufene Seifenlauge mehr. Die Prüfung hat jedoch in einem Streckenabschnitt eine „allgemeine Minderung der Griffigkeit“ ergeben.

Der Vorfall auf der A 57 in der vergangenen Woche, als ein noch immer unbekannter Lastwagen zwischen dem Autobahnkreuz Neuss-Süd und Köln-Nord große Mengen Seifenlauge verloren hat, wirkt noch nach. Zwar hat die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßen-NRW die Griffigkeit der Fahrbahn zwischen Dormagen und Köln geprüft. Es bestehen keine Auswirkungen durch die letzte Woche ausgelaufene Seifenlauge mehr. Die Prüfung hat jedoch in einem Streckenabschnitt eine „allgemeine Minderung der Griffigkeit“ ergeben, so dass dort aus Gründen der Verkehrssicherheit das Tempolimit auf 80 Stundenkilometer bei Nässe gesetzt wird. So lautete eine entsprechende Mitteilung am Mittwoch.