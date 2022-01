Verkehrsstreit in Dormagen : Zentrum will neue Diskussion um A57-Anschluss Delrath

Dormagen Die Zentrumsfraktion rollt die eigentlich als beendet angesehene Diskussion um den Autobahnanschluss Delrath neu auf. Es geht um einen Richtungsstreit und um viel Geld.

In der Ratssitzung am kommenden Donnerstag hofftdas Zentrum auf eine Mehrbeit für ihren Antrag, mit dem die Stadt zu Gesprächen mit dem Landesbaubetrieb Straßen NRW aufgefordert werden würde. Ziel: Ausbau der Knotenpunkte der B9 im Rahmen der anstehenden Sanierung und damit eine Abkehr vom Bau des Autobahnanschlusses Delrath.

„Wir setzen uns schon seit Jahren für eine ganzheitliche Lösung zu den Verkehrsproblemen im Dormagener Norden ein“, sagt Ratsmitglied Michael Kirbach. „Verkehrskonzepte hören im Kreis Neuss an der Stadtgrenze auf, das geht so nicht: Neue Wohn- und Gewerbegebiete z.B. in Neuss haben auch Einfluss auf den Verkehr in Dormagen. Da ist der Rhein-Kreis als Moderator gefragt. Die Verkehrsgutachten zum Silberseewürden eine „klare alternative Lösung für die verkehrliche Erschließung“ aufzeigen, auch ohne einen AS Delrath.