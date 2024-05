A57-Anschluss Delrath Kosten müssen auf den Tisch

Meinung | Delrath · Es ist schwere Kost, sich in dieses komplexe Vorhaben einzuarbeiten und bei allen Verfahrensschritten der Planung eines neuen Autobahnanschlusses auf Ballhöhe zu bleiben. Nicht jeder Planungs- und Finanzpolitiker in Dormagen und im Rhein-Kreis wird wahrscheinlich jede Seite aller Unterlagen lesen, es sind schlichtweg so viele.

Von Klaus D. Schumilas

02.05.2024 , 12:55 Uhr

Durch das Gewerbegebiet Zinkhüttenweg soll die Anbindung an die A57 gebaut werden. Archiv: privat Foto: Georg Salzburg (salz)