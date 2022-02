Ausstellung in Zons : Die faszinierende Welt der Quilts

Zons Das Kreismuseum zeigt 50 textile Kunstwerke aus 18 Nationen. Die technische und thematische Vielfalt beeindruckt. Einer der Quilts lebt sogar.

Quilts – da wird der ein oder andere erstmal im Internet forschen oder im Lexikon nachschlagen müssen, was sich hinter diesem Begriff eigentlich genau verbirgt. Streng genommen handelt es sich um Steppdecken (englisch „to quilt“ = steppen). Und davon eine ganze Ausstellung? Klingt langweilig? Mitnichten. Das Team des Kreismuseums in Zons um Leiterin Karina Hahn zeigt alle drei Jahre mit der Teilnahme an der Europäischen Quilt-Triennale, wie faszinierend abwechslungsreich und vielfältig die Stoffstücke gestaltet werden können – jetzt bereits zum achten Mal.

Eröffnung Der Eröffnungstermin für die 8. Europäische Quilt-Triennale verschiebt sich. Krankheitsbedingt war die Schau nicht rechtzeitig vor Sonntag, dem ursprünglich vorgesehenen Termin, fertig geworden. Das Kreismuseum an der Schloßstraße in Zons bleibt in der kommenden Woche außerplanmäßig geschlossen. Die Wiedereröffnung wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Zum Schmunzeln gibt es auch einiges. Ein herrlicher Hingucker ist „Gehen“ von Anneliese Jaros (Österreich), die ein Quilt mit einer Vielzahl von Ampelmännchen gefertigt hat. Die Spanierin Sara Dochow kreierte unterdessen den „Quilt für einen Schlaflosen“, in dem sichtbar viel Arbeit steckt – wahrscheinlich erledigt in zahlreichen Nachtschichten.

Die 8. Europäische Quilt-Triennale, die in Zusammenarbeit mit der Textilsammlung Max Berk konzipiert wurde, wird diesmal coronabedingt nur in drei Städten zu sehen sein. Dormagen bzw. Zons ist eine davon. In Heidelberg lief sie bereits, zum Abschluss geht sie nach St. Gallen in der Schweiz.