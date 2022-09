650 Jahre Zons : Die Jubiläumsfeier wird teurer

Zons Die Kosten des Zonser Stadtjubiläum im kommenden Jahr werden voraussichtlich über die von der Stadt bereitgestellten 67.500 Euro hinaus gehen. Die Planung ist eine Herausforderung.

So soll noch in dieser Woche ein offizielles Logo erstellt werden, im Oktober soll die Jubiläumswebsite online gehen. Am ersten Wochenende nach den Sommerferien, 12. und 13. August 2023, wird in der Altstadt ein großes Bürgerfest gefeiert. Ursprünglich geplant war dabei ein historischer Umzug, dieses Konzept wurde nun ausgeweitet. „Es soll doch kein rein historischer Festumzug werden, sondern auch andere Vereine wie beispielsweise der FC Zons sollen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Wir wollen es einfach niederschwelliger halten“, erklärt Franziska Gräfe von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD).