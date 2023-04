650 Jahre Zons Zonser bringt neue Broschüre zum Jubiläum heraus

Die Broschüre soll den Zonsern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. „Es sollen alle die Möglichkeit haben, sich über diese interessante Persönlichkeit unserer Geschichte einen Eindruck zu verschaffen.“ Sein Herzenswunsch war es außerdem, von den Abbildungen der Königin Richeza, die in der Abtei in Pulheim-Brauweiler zu sehen sind, eine Künstlerfigur herzustellen. „Das ist auch gelungen und die Figur steht schon in der Hausnische an der Mühlenstraße 3“, erklärt Libertus. Zusätzlich hat er eine Postkarte herausgebracht. Die Broschüren gibt es in der Touristinfo Zons, Schloßstraße 2-4.