Dormagen : 41 Stundenkilometer zu schnell: Polizei stoppt Raser

Dormagen Rommerskirchen (ssc) In Rommerskirchen fahren weiterhin viele Autofahrer zu schnell. Dieses Fazit lässt sich nach der jüngsten Tempokontrolle ziehen, die der Verkehrsdienst der Polizei des Rhein-Kreises Neuss am Mittwoch an der Bundesstraße 477 im Ortsteil Gill angesetzt hatte. Die Polizisten hatten die Geschwindigkeit in der Zeit von 7 Uhr bis 9.30 Uhr gemessen. Das Ergebnis: Insgesamt überschritten 30 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Unrühmliche Spitzenreiter seien dabei zwei Autofahrer gewesen, die mit 85 Stundenkilometern beziehungsweise gar 91 Stundenkilometern gemessen worden seien, berichtete die Polizei. Dieses krasse Fehlverhalten hat Konsequenzen: Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem müssen sie mit zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie einem Bußgeld in Höhe von etwa 160 Euro rechnen.

Neben den Temposündern fielen weitere Verkehrsteilnehmer auf und mussten ein Verwarnungsgeld zahlen, weil sie nicht angeschnallt waren oder ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Die Polizei betont: Nicht mehr Verwarnungen seien ihr Ziel, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr. "Die Kontrollen werden daher regelmäßig im gesamten Kreisgebiet fortgesetzt - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr."

(NGZ)