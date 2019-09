Nachhaltigkeit in Dormagen : 350 Entscheider sprechen über Wohnen der Zukunft

Nachhaltigkeit in Dormagen

Dormagen Wie kann angesichts des anhaltenden Ansturms auf die Städte nachhaltig Wohnraum geschaffen werden? Was sind die größten Hürden für bezahlbaren Wohnraum? Welche Chancen bietet serielles Bauen? Und wo bleibt bei all dem die Baukultur?

Das sind zentrale Fragen, mit denen sich der 19. internationale Städtekongress der Stiftung „Lebendige Stadt“ befasst. Erwartet werden rund 350 Entscheidungsträger – darunter 80 Bürgermeister und – aus Deutschlands Städten Kommunen. Vertreten bei dieser Veranstaltung in der Vonovia-Unternehmenszentrale in Bochum am kommenden Mittwoch ist auch die Stadt Dormagen.