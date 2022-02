2G-Regel fällt weg : Einzelhandel in Dormagen atmet auf

Dormagen Das Aus der 2G-Regel im Einzelhandel bedeutet für die Ladeninhaber eine große Erleichterung. Die Kontrollen fallen weg. Die Einzelhändler in Dormagen blicken optimistisch in die Zukunft.

„Wir empfinden das natürlich sehr positiv. Wir haben gleich am Samstag gemerkt, dass es voller wurde. Dennoch ist es noch nicht wie vorher, die Menschen sind immer noch vorsichtig. Wir warten jetzt nochmal ab, sind aber vorerst glücklich. Wir warten nun darauf, dass auch die letzten Restriktionen fallen und blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt Hans Dieter Lehnhoff, Geschäftsführer des Ringcenters. Er führt aus: „Der Einzelhandel musste in den vergangenen Monaten viel leisten. Es war ein deutlich erhöhter Aufwand, doch jetzt geht es einen Schritt in die richtige Richtung und wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Wir hoffen, so ergeht es bald auch der Gastronomie.“ Auch „Ropina“-Inhaber Rolf Ladermann zeigt sich erleichtert: „Die Kontrollen waren für uns eine große Belastung, man hat durchaus gemerkt, dass die Kunden und Kundinnen sich zurückgehalten haben. Wir hatten dauerhaft jemanden an der Tür stehen, das macht sich natürlich bemerkbar. Dennoch sind wir jetzt froh und sind bisher auch gut durchgekommen.“