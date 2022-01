2G plus in Dormagen : Hohe Einbußen und Kündigungen in Solarien

2G plus in Dormagen

Dormagen Die 2G-plus-Regelung setzt den Unternehmen zu und sorgt für hohe Einbußen und Kündigungen. Die Kunden reagieren zunehmend wütender. Auch gegenüber dem Personal.

Der Himmel ist grau, die Temperaturen sinken und so manch einer würde sich in diesen Tagen sicherlich gerne in die Sonne flüchten – wenn auch nur in die künstliche. Doch die 2G-plus-Regelungen erschwert einen Besuch im örtlichen Solarium in diesen Zeiten enorm: Zutritt nur mit negativem Corona-Test. Ein Schlag für die Branche.