Gewerbefest in Dormagen : Goldener Oktober zum Top-West-Fest

Gewerbefest in Dormagen

Horrem Die Interessengemeinschaft (IG) Top-West um den Vorsitzenden Norbert Heinen veranstaltete am Sonntag ihr 26. Top-West-Fest: Zahlreiche Besucher nutzten den fast schon sommerlich anmutenden Herbsttag für einen Besuch.

Der Kammerchor der Basilika Knechtsteden sowie der Gospelchor Good News stellten sich an ihren Info-Ständen vor und luden Musikbegeisterte zum Mitmachen ein. Bei Mercedes Kniest und den anderen teilnehmenden Autohäusern kamen Familien voll auf ihre Kosten: auf Hüpfburgen, beim fantasievollen Kinderschminken oder bei der Luftballonmodellage. An allen Ecken war für kulinarische Genüsse gesorgt, neben Grillständen und süßen Angeboten gab es bei Autohaus Heinen ein Büffet und Erfrischungsgetränke anlässlich des 40-jährigen Bestehens als Vertragspartner von Toyota. Der IG-Vorsitzende zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz auf das Top-West-Fest: „Heute Morgen war ich skeptisch, was das Wetter betrifft, aber scheinbar haben wir einen guten Draht nach oben, sodass alle Beteiligten sehr froh über die positive Resonanz der zahlreichen Besucher sein können“, resümierte er.