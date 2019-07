Römer-Therme Dormagen : Schwimmer legen 4138 Kilometer zurück

Viel Spaß beim „24-Stunden-Schwimmen“ in der Römer-Therme hatten auch (v.l.): Omid, Andreas, Nana, Tom und Frank. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Beim traditionsreichen „24-Stunden-Schwimmen“ in der Römer Therme vergab der TSV Bayer Dormagen mehr als 1100 Medaillen an Frauen, Männer und Kinder. Insgesamt wurden 1219 Teilnehmer verzeichnet.

Vom Ehrgeiz gepackt und mit viel Spaß am Schwimmen, nahmen viele Schwimmer – genau 1219 Teilnehmer – die Herausforderung beim „24-Stunden-Schwimmen“ in der Römer-Therme an: Stolz präsentierten die ersten Schwimmer schon ihre Urkunden und Medaillen, während andere Hobby- und Vereinssportler noch ihren persönlichen Bahnrekord aus dem vergangenen Jahr toppen wollten.