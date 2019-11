Kasalla und Brings : 2000 Dormagener feiern Kölsche Stars

Die Band Kasalla brachte nicht nur den Fechter-Elferrat zum Jubelns: Die Kölner sorgten für beste Stimmung in Dormagen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Gute Stimmung bei der 6. Auflage der großen Fechtersitzung in der TSV-Arena mit Brings, Kasalla und Klüngelköpp.

Auftretende Guido Cantz, „Tuppes vom Land“, Lupo, Kasalla sowie Brings und die Bläck Fööss in jeweils 45-Minuten-Konzerten.

2020 Am 21. November 2020 ist das TSV-Sportcenter Gastgeber bei „Dormagen feiert Kölsch”.

Der Berufsmusiker Karl Koch, zusammen mit René Gieling Veranstalter, moderierte souverän und hatte die Bühne schnell leer, um dann „The Best of“ Kölner Karneval anzusagen. Eisbrecher war Dave Davis, der als Toilettenmann „Motombo Umbokko“ mit seiner Hautfarbe kokettierte: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ „Niemand!“ scholl ihm tausendfach entgegen. Guido Cantz liebt den engen Kontakt zum Publikum: „Betrunkene Nashörner und gleich neun Jacob-Sisters am Abend vor Totensonntag – wie geil ist Dormagen?!“ Hexen waren bei den einzelnen Kostümen Trumpf, aber gleich 18 Flamingos bot eine Familientruppe aus Dormagen auf.

Traditionell hat die Fechtersitzung einen hohen musikalischen Anteil. Die „Krawall“-Band Kasalla machte den Anfang, „Kumm, mer lääve“ und „Loss mer singe“ waren mehr als 1000-Stimmen-Chöre. Die Klüngelköpp und die Brasspop-Band „Querbeat“ konnten nicht so viele Sänger gewinnen, wohl aber Brings, die mit „Halleluja“ und dem Dauerbrenner „Superjeilezick“ die Stimmung des Abends kongenial ausloteten. Dazwischen traten die Kölner Bürgergarde „blau-gold“ in großer Besetzung mit Tanzmüüs, Begleit- und Offizierskorps auf, und die „Flottis“. Das Tanzcorps der KG „Luftflotte“ überraschte mit akrobatischen, nahezu professionellen Tanzeinlagen. „Pünktlich um Mitternacht schwieg die Musik“, sagte Konrad Bartels, der Geschäftsführer des Sicherheitsdienstes, „und wie in allen Jahren zuvor gab es auch diesmal keine Probleme. Das Dormagener Publikum benimmt sich gut, das hochkarätige Programm nimmt die Besucher mit.“