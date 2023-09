Brandstiftung in Stürzelberg? 180 Heuballen abgebrannt

Am Dienstag gegen 0.20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Heuballenbrand auf einem Feld an der Feldstraße/In der Kuhtrift in Stürzelberg aus. Bei Eintreffen stellte die Beamten fest, dass ein großer Heuballenhaufen brannte. Die Feuerwehr führte bereits Löscharbeiten durch, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Bereits am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, war es auf dem selben Feld zu einer Rauchentwicklung gekommen. Erkenntnisse zur Brandursache konnten vor Ort nicht gewonnen werden. Es brannten nach Angaben der Polizei insgesamt circa 180 Heuballen ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.