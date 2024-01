Förderung für Dormagen Über 17 Millionen Euro für Wohnraum

Hintergrund ist, das Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und private Investoren eine Förderung erhalten, wenn sie Wohnungen dauerhaft zu bezahlbaren Konditionen zur Verfügung stellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung von bestehenden Wohnungen und Eigenheimen, vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz oder energetischer Erneuerung sind in diesem Zusammenhang förderfähig. Bis zum Jahr 2040 besteht in Dormagen insgesamt ein Wohnungsbedarf von zusätzlich 4277 Wohneinheiten. Das langfristige Ziel der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado wird sein, die Schaffung von modernem und preiswertem Mietraum in Dormagen sicherzustellen. Neben der Wohnraumversorgung besteht die Hauptaufgabe der Worado, das Mietniveau in Dormagen stabil und erschwinglich zu halten. Der Wohnraum soll zumindest in Teilen öffentlich gefördert sein. Dazu sollen Investitions- und Fördermittel beim Land, beim Bund und der EU akquiriert werden.