17 Aufbrüche in fünf Tagen Autoknacker schocken Dormagener

Dormagen ist aktuell die Hochburg der Autoknacker im Rhein-Kreis Neuss. Die Polizei registrierte in der Zeit von Dienstag vergangener Woche bis Montagvormittag 17 Fälle, in denen Unbekannte sich an Autos im Stadtgebiet zu schaffen machten, diese aufbrachen und Beute machten. Aber: In etlichen Fällen fehlen Einbruchsspuren an den Fahrzeugen. Von den Tätern gibt es bislang keine Spur. Die Polizei spricht nicht von einer „Serie“, sondern nur davon, dass man Zusammenhänge zwischen den Fällen prüfe.