Zukunftsplan Schule in Dormagen : 152 Millionen Euro für Schulsanierung

Die Tannenbusch-Schule in Delhoven gehört der Kategorie mit Priorität eins an. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Dormagen Die Woche der Entscheidung: In zwei Ausschüssen sollen die Politiker beschließen, wann und in welchem Umfang die Dormagener Schulen saniert werden.

Von Klaus D. Schumilas

Über ein viel größeres Finanzpaket haben die Dormagener Politiker lange nicht mehr entscheiden müssen. Es geht um Sanierung, Modernisierung und um Neubau in der heimischen Schullandschaft. Das Volumen beträgt beachtliche 152 Millionen Euro. Wobei schon heute klar ist, dass es am Ende deutlich mehr werden wird. Die entscheidenden Diskussionen laufen am Dienstag im Schulausschuss und tags drauf im Eigenbetriebs-Ausschuss.

Dass die Diskussionen reibungslos verlaufen werden, daran glaubt niemand. Schon im Vorfeld hat CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber den „Zukunftsplan Schule“ als „gefährlich“ bezeichnet. Gefährlich deshalb, weil sehr viele Fragen offen sind und dieser Plan Unwägbarkeiten beinhaltet. Ein Beispiel: Die Stadt hat die Grundschulen und die weiterführenden Schulen in Kategorien eingeteilt mit den Prioritäten von eins (kurzfristig, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zu erledigen) bis drei (langfristig, Umsetzung in fünf bis 15 Jahren). In letzterer Kategorie wurde zum Beispiel das Leibniz-Gymnasium eingeordnet. Die Schule, die zuletzt noch im vorerst gestoppten ÖPP-Projekt ein wichtiger Bestandteil gewesen ist. „Das ist die Priorität der Stadt und nicht des Arbeitskreises Schule“, betont Weber. Dort sitzen Vertreter der Fraktionen und Schulen. Für fraglich hält der CDU-Politiker auch die Einstufung des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums in die letzte Kategorie. „Das kann sicher nicht für alle Gewerbe gelten.“

Info Sanierung: Die Priorisierung der Stadt Priorität 1 Realschule, Theodor-Angerhausen-Schule, Regenbogenschule, Tannenbuschschule, Fr.-von-Saarwerden-Schule. Priorität 2 Kästner,Schule, Friedensschule, BvS-Gesamtschule Priorität 3 Tannenbuschschule (Straberg), Schule Burg Hackenbroich, Henri-Dunant-Schule, Salvator-Schule, Friedensschule Gohr, St.-Nikolaus-Schule, Leibniz-Gymnasium, BvA-Gymnasium

Nach Angaben der Stadt bilden die technischen Bestandsuntersuchungen der Firmen Assmann und Intep eine „wesentliche Grundlage der Sanierungs- und Neubaukosten“. Sie sagt aber auch einschränkend, dass zu berücksichtigen ist, dass im Zusammenhang mit diesen technischen Bestandsuntersuchungen „keine neuerlichen Schadstoffanalysen durchgeführt wurden. Ebenso wurden keine Bauteile geöffnet“. Im Klartext kann das bedeuten: Kommt es dazu, sind „Überraschungen“ und damit verbundene Verteuerungen der Maßnahmen möglich. Ebenso können „stetig steigende Anforderungen“ an den öffentlichen Bauten zu Mehrkosten führen.