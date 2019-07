13.Bier- und Vereinsmeile in Dormagen : Rekordhitze drückt auf den Bierkonsum

Dormagen Die Publikumsresonanz bei der 13. Dormagener Biermeile war wieder sehr groß.

„Überwältigend angesichts der Wetterextreme“ sei die Resonanz der Dormagener auf die 13. Bier- und Vereinsmeile gewesen, sagt Organisator Peter Mohrs: „Weder 40 Grad am Freitag noch starke Regenschauer am Samstag haben die Gäste davon abgehalten, zu kommen.“

Sie ist eben auch besonders, die Atmosphäre in Dormagens größtem Biergarten, der traditionell am letzten Juli-Wochenende rund um das Schützenhaus aufgebaut wird. Hinterm Tresen der gut 20 Bierwagen stehen Vereine, und aus den Zapfhähnen fließt Gerstensaft, der sonst hierzulande selten kredenzt wird. Die Roggendorfer Schützen etwa schenkten erstmals Allgäuer Büble Bier aus, hell und süffig, „schmeckt wirklich gut“, wie Christiane Bogdon attestiert. Im grünen Wagen rechts vom Eingang reicht Wolfram Domski vom WSC Bayer Dormagen Brooklyn Lager über die Theke, nicht weit weg kredenzt Alina Schmitz von der Tollitätengarde der KG Ahl Dormagener Junge stilecht im Dirndl Weizen und Weißbier aus dem Hause Erdinger. Für Auswahl und Antialkoholisches ist ebenso gesorgt. „Ich trinke kein Bier, ohne eine Alternative wäre ich hier also verloren“, lacht Claudia Grap und nippt an ihrem Aperol Spritz. Tochter Johanna versucht sich an der alkoholfreien Spritz-Variante – „zu bitter“ – und steigt lieber auf Cola um. Die kulinarische Versorgung übernahm im Bereich des Geländes Didi-Barbecue mit Pulled Pork und Pommes mit Kräutersalz. „Lecker, aber mit drei Euro auch ganz schön teuer“, findet Nicole und zeigt auf die äußerst überschaubare Pommes-Portion im Pappschälchen. Die Zweifach-Mama ist mit Freundinnen gekommen und freut sich über den alten amerikanischen Schulbus, der vor den Toren des Geländes parkt: „Unsere Jungs sitzen jetzt da drin und trinken Fritz-Limo.“