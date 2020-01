Angebot am Höhenberg in Dormagen : 100 Kinder toben bei „Kids in Action“

Schaukeln, klettern und vieles mehr konnten die Kinder in der TSV-Leichtathletik-Halle am Höhenberg. Die nächste Auflage von „Kids in Action“ ist am Samstag, 25. Januar. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Kindern in der dunklen Jahreszeit eine Möglichkeit bieten, sich zu bewegen und auszutoben – das ist der Zweck der Veranstaltung „Kids in Action“, die vom TSV Bayer Dormagen seit rund vier Jahren in der Zeit zwischen November und März angeboten wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maria Koch

Rund 100 Kinder zwischen zwei und zehn Jahren waren am Samstag in der Leichtathletik-Halle des TSV dabei. An zahlreichen Stationen in der Leichtathletik-Halle konnten sie unter Aufsicht von Betreuern an Ringen turnen, auf Bänken balancieren, klettern, Federball spielen und vieles mehr.

„Die Veranstaltung hat sich zu einem Familienevent entwickelt“, sagt Mecky Fischer, Verantwortliche für den Kindersport und Projektleiterin des Offenen Ganztags im TSV. Die ursprüngliche Idee, dass Eltern ihre Kinder zum Spielen abgeben, um noch schnell den Samstags-Einkauf zu erledigen, hat sich folglich nicht ganz durchgesetzt. In der Regel begleiten Eltern ihre Kinder während des Spielens in der TSV-Leichtathletik-Halle (Halle 1) am Höhenberg oder machen es sich auf der Tribüne bequem, von wo aus sie den Kleinen zusehen können. Falls sie in einzelnen Fällen das Kind doch in die Obhut des TSV geben, wird eine Nummer hinterlassen, unter der sie erreichbar sind. Für Kinder unter vier Jahren ist die Betreuung durch eine Begleitperson verpflichtend.

Info Daten zu „Kinds in Action“ am Höhenberg Öffnungszeit 9.30 bis 12.30 Uhr, Voranmeldung nicht nötig Preise Kind: 2,50 Euro (Mitglied) oder vier Euro (Nicht-Mitglied); Begleitperson: ein beziehungsweise zwei Euro Nächste Termine 25. Januar, 8. Februar, 15. Februar, 29. Februar Info 0151 46701406 oder m.fischer@tsv-bayer-dormagen.de

In der Halle erhält jedes Kind ein Namensschild, das es an seine Kleidung klebt, damit es – wenn nötig – von den Betreuern direkt angesprochen werden kann. Fünf jugendliche Helfer und zwei Trainer standen den Kindern am Samstag unterstützend zur Seite. Auch für den Auf- und Abbau der Geräte waren sie verantwortlich. „Die Gestaltung der Stationen ist der Fantasie der Helfer entsprungen“, sagt Mecky Fischer. „Ganz besonders beliebt bei den Kindern ist die Trampolin-Station.“

Vom Trampolinspringen angetan ist auch die fünfjährige Sophie, die dafür längere Anstehzeiten in Kauf nimmt. „Wir kommen hier schon seit der ersten Veranstaltung hin“, berichtet ihre Mutter Katrin Vetten. „Gerade im Winter, wenn es viel regnet, ist das eine super Aktion, damit die Kinder sich austoben können.“ Noch nicht allzu lange dabei ist Sophies dreieinhalb Jahre jüngere Schwester Marlen. „In der Regel sind wir etwa zweieinhalb Stunden hier, danach brauchen die Kleinen erstmal einen Mittagsschlaf.“

Gegen eine kleine Spende können sich die Familien im Eingangsbereich mit Wasser und Kaffee versorgen. Essen und Getränke dürfen von zu Hause mitgebracht werden. Die Verköstigung von Speisen ist jedoch lediglich im Seitenbereich, in dem sich die Tribünen befinden, erlaubt – nicht auf der Hallenfläche selbst.