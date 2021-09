100 Jahre TSV Bayer Dormagen : Starkes Stück Geschichte mit namenhaften Sportlern

Dormagen TSV Bayer Dormagen legt zum Hundertjährigen ein beeindruckendes Kompendium mit vielen besonderen Momenten, in denen TSV-Sportler Geschichte schrieben, vor.

Verantwortlich dafür zeichnen David Röhrig, eigentlich Trainer des Deutschen Handball-Vizemeisters der A-Jugend, und Detlev Zenk, seit (gefühlten) Ewigkeiten Pressesprecher der TSV-Handballer. Dritter im Bunde ist Christian Lewandowski, der das ansprechende Layout beigesteuert hat. David Röhrig hat mit der Akribie (aber frei von etwaiger Langeweile) des studierten Historikers die Geschichte jeder einzelnen Abteilung des knapp 4000 Mitglieder starken Mehrspartenvereins nachgezeichnet; er erzählt dabei die kleinen Geschichten ebenso wie die großen – und nicht zuletzt die ganz großen Momente wie den Weltmeistertitel der Säbelfechter, die olympische Silbermedaille von Stabhochspringer Björn Otto und das (verlorene) Europapokal-Finale der Handballer. Detlev Zenk, der in Dormagen (fast) jeden kennt, steuert das „Menschelnde“ bei: In Interviews mit dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer Herbert Missalla oder dem langjährigen Fußball-Obmann und Stadionsprecher Harald Pauly, der vor jedem Heimspiel den Zuschauern ein „sportverbundenes Vergnügen“ wünschte. Und in der Rubrik „Mein TSV-Moment“, in der Aktive wie die Fußball-Legenden Erich Breuer und Peter Faßbender, Fecht-Olympiateilnehmer Paul Wischeidt, Handball-Olympiasieger Kentin Mahe, Volleyballerin Hendrike Spaar oder Armin Burmeister, der die Basketball-Abteilung zum kurzzeitigen Höhenflug führte, erzählen, was für sie das „Besondere“ am TSV Bayer Dormagen ausmacht.