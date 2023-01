Schilder gerammt und gegen Baum geprallt Mann verursacht in Dinslaken zwei Unfälle und flüchtet

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gleich zwei Mal nach einen Unfall geflüchtet. Er war am späten Abend auf der Bergerstraße Richtung Kirchhellen unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Der Auto geriet ins Schleudern und krachte gegen einen Baum. Dadurch wurde der Mann verletzt; am Auto entstand ein Totalschaden. Dann rief der Unfallfahrer eine Frau an, die ihn abholte und mit ihm flüchtete.