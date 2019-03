Suche auf Schrottplätzen: Uhren aus Oldtimer-Radkappen

Leonard und Axel Emde (von links) in ihrer „Schatzkammer“, in der Vater und Sohn Uhren und Lampen aus alten Radkappen fertigen. Foto: FUNKE Foto Services/Erwin Pottgiesser

Dinslaken „Handmade in Dinslaken“: Axel und Leonard Emde bauen aus alten Autoteilen Designobjekte und Möbelstücke. Das Logo ihres Labels „Silent Rim“ ziert der Lohberger Förderturm. Fündig werden Vater und Sohn auf Schrottplätzen.

Kontakt Per E-Mail an leonard.emde@silten-rim.de

Dann glänzt das abgestumpfte Metall wieder und die Zeiger ticken. Aber nur ganz leise, wie der Labelname „Silent Rim“, englisch für stilles Uhrwerk, verspricht. Denn, so Axel Emde, „wir finden laut tickende Uhren nervig“. Die Designobjekte sind „handmade“ in Dinslaken, der Lohberger Förderturm ziert das Logo des Labels. „Wir sind Dinslakener und der Umgebung sehr verbunden“, sagt Axel Emde, der eine kleine „Schatzkammer“ im Keller seines Wohnhauses für die Handarbeiten zur Verfügung stellt.

Überhaupt freuen sie sich, den Oldtimer-Teilen, die sie auf Schrottplätzen oder im Internet finden, neues Leben einzuhauchen. „Das sind doch verlorene Seelen“, sagt Axel Emde. Sein Sohn ergänzt: „Wir geben ihnen eine neue Bedeutung.“ Denn Vater und Sohn sind begeistert von Oldtimern, fahren regelmäßig zu Ausstellungen im Ruhrgebiet. In der Garage stehe ein 93er Youngtimer, so Axel Emde, der aber noch nicht „old“ genug ist. Denn erst mit mindestens dreißig Jahren darf sich ein Auto „Oldtimer“ nennen.

Das seltenste Autoteil, das die beiden Hobbyhandwerker verarbeiteten, sei die Radkappe eines amerikanischen Ford „Thunderbirds“ gewesen. Weil das Logo zu schade sei, um mit einem Uhrwerk durchbrochen zu werden, sei kurzerhand eine Wandleuchte daraus entstanden. Und eine neue Produktidee. In „Werkstattmeetings“ im Keller von Axel Emde trifft sich das Team etwa alle zwei Monate an einem selbst gemachten Tisch aus Rennreifen, um neue Prototypen zu diskutieren. Aus einem Mercedes-Kühlergrill etwa soll so bald eine weitere Leuchte werden, eine rot lackierte Motorhaube vielleicht als Sideboard dienen. Leonard Emde träumt davon, einmal eine ganze Autofront in ein Möbelstück umzubauen. Angefangen habe alles mit einem Tisch aus alten Motorblöcken, der als Geschenk bei Leonard Emde steht und unverkäuflich bleibt. Schnell bekamen Vater und Sohn nach den ersten Basteleien ein positives Feedback von Bekannten. Und dachten sich: „Vielleicht haben andere genauso viel Spaß daran, wie wir?“ Der Verkauf im Kleinen startete. Im November war „Silent Rim“ erstmals auf dem Hobbykunsthandwerkermarkt in der Neutor-Galerie vertreten, Ende März werden die Dinslakener wieder dort ausstellen. „Es hat Spaß gemacht, auf dem Markt ein direktes Feedback zu bekommen“, sagt Axel Emde. „Die meisten haben sich sehr begeistert gezeigt.“ Auch im Internet vertreibt „Silent Rim“ Stücke, auch auf Anfertigungswunsch. Dafür werden Vater und Sohn bald wieder auf Schrottplätzen herumstöbern, immer auf der Suche nach seltenen Oldtimer-Teilen.