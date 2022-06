Ins Krankenhaus gebracht : Zwei Schwerverletzte bei Zusammenprall von Pkw

Voerde Beim Abbiegen kam es zu dem Unfall und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am vergangenen Dienstag. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Voerde mit einem Pkw die Hans-Richter-Straße aus Richtung Alte Hünxer Straße kommend in Richtung Hammweg, wie die Polizei mitteilt. An der Kreuzung der Albert-Einstein-Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 32-jährigen Frau aus Voerde. Beide verletzten sich dadurch schwer. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten ins Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieben. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Hans-Richter-Straße in Fahrtrichtung Wesel sowie die Albert-Einstein-Straße gesperrt. Den Verkehr leiteten Polizeibeamten ab.