Zwei Verletzte : Autos kollidieren auf der Franzosenstraße in Dinslaken

Dinslaken Der Fahrerin des einen Wagens wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass sie betrunken gefahren ist.

Eine 47-jährige Autofahrerin aus Essen befuhr, wie die Polizei erst jetzt mitteilt, am Freitagabend gegen 18.45 Uhr die Franzosenstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße. Kurz vor der Kreuzung Bergerstraße beschleunigte sie ihren Wagen und der fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Das Fahrzeug eines aus Richtung Dinslaken kommenden 46-jährigen Autofahrers aus Gladbeck kollidierte mit dem Wagen der Essenerin. Die Frau und der andere Fahrer mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Der Essenerin entnahm ein Arzt eine Blutprobe, da der Verdacht bestand, dass sie alkoholisiert gefahren war, wie die Polizei weiter berichtet.