In der Frauenheilkunde : Zwei Spezialistinnen sind neue Leitungskräfte im St.-Vinzenz-Hospital

In der Frauenheilkunde

Dinslaken Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe hat sich personell neu aufgestellt. Zwei erfahrene Ärztinnen kümmern sich um Bereiche der Frauenheilkunde. Eine ist Expertin zu Brustgesundheit und Brustkrebs, die andere in der Geburtshilfe.

Das St.-Vinzenz-Hospital stellt zwei neue Leitungskräfte in ihrer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe vor. Margarita Achnoula ist die neue Departmentleiterin im Bereich der Brustgesundheit, der so genannten Senologie. Dörthe Scharnhorst ist die neue Departmentleiterin in der Geburtshilfe.