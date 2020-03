Aus Dinslaken und Kamp-Lintfort : Zwei mit Corona infizierte Menschen im Kreis Wesel sind gestorben

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind über das Wochenende zwei mit dem Corona-Virus infizierte Menschen gestorben. Es handelt sich um einen 85-jährigen Mann aus Dinslaken und einen 78-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort.

Nach den Zahlen des Kreises gibt es in Alpen fünf bestätigte Fälle, in Dinslaken 16, in Hamminkeln 13, in Hünxe 18, in Kamp-Lintfort acht, in Moers 28, in Neukirchen-Fluyn sechs, in Rheinberg neun, in Schermbeck elf, in Sonsbeck einen, in Voerde zehn, in Wesel 16, in Xanten fünf.