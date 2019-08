Polizei sucht weitere Zeugen : Zwei Männer brechen nachts in Tankstelle ein

Voerde Von den Tätern liegen Personenbeschreibungen vor.

Zwei bislang unbekannte Männer sind am Freitag gegen 3.15 Uhr in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie schlugen die Glasscheibe der Eingangstür sowie eine Innentür mit zwei Gullydeckeln ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten die Unbekannten die Räume. Was sie alles mitgenommen haben, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilt. Anschließend flüchteten die Täter über die Bahnhofstraße in Richtung Ostlandstraße. Von den Einbrechern liegen der Polizei Personenbeschreibungen vor. Ein Täter ist etwa 1,80 Meter groß, er war schwarz gekleidet Seine schwarze Hose hatte oberhalb des Knies eine helle Applikation, er trug schwarze Handschuhe, eine Kapuzenjacke, einen schwarzen Rucksack und dunkle Schuhe. Der andere Gesuchte ist ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und war ebenfalls schwarz gekleidet, die Hose hatte Streifen an den Beinen, er trug weiße Socken sowie einen schwarzen Rucksack. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.