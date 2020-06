Täter erbeuten Rucksäcke und Geld : Zwei Jugendliche an der Hünxer Straße beraubt

Dinslaken Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Zwei Jugendliche wurden am Donnerstag gegen 13.40 Uhr beraubt. Die Opfer, ein 15-Jähriger aus Dinslaken und ein 16-Jähriger aus Duisburg, hielten sich am Fahrradabstellplatz der Neutorgalerie an der Saarstraße auf. Hier wurden sie von zwei etwa gleichaltrigen, unbekannten Jugendlichen angesprochen, wie die Polizei mitteilt. Diese baten um ein Handy für einen Anruf oder um eine Ein-Euro-Münze. Die Angesprochenen verneinten und fuhren auf ihren Fahrrädern davon. Doch wurden sie von den beiden anderen verfolgt und kurz hinter der Eisenbahnbrücke an der Hünxer Straße angehalten. Hier bedrohten die Täter den Dinslakener und Duisburger, die daraufhin Bargeld und Rucksäcke übergaben. Die räuberischen Jugendlichen flüchteten mit Fahrrädern über die Hünxer Straße in Richtung der Neutor.