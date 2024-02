Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Wir haben gedacht, wir wären längst wieder zurück“

Vor ein paar Tagen geschah, was sonst eher selten passiert: Ein Tafelkunde wandte sich an das Team von Ehrenamtlichen und bot in leidlich gutem Deutsch seine Hilfe an. „Unbezahlt. Er wollte einfach nur arbeiten“, freut sich Monika Fischer vom Vorstand der Dinslakener Tafel. Der Kunde war ein Ukrainer.