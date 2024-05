Feuerwehr im Einsatz Zwei Altpapiertonnen an der Karlstraße brennen ab

Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannten am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, in einer Hofeinfahrt an der Karlstraße zwei Altpapiertonnen. Die Feuerwehr löschte die Papiertonnen, die jedoch vollständig abbrannten, wie die Polizei mitteilt. Eine nebenan befindliche Garage wurde leicht beschäfigt, dort platzte der Putz ab und es kam zu Rußanhaftungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen 21 und 21.45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Karlstraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.