Altstadt-Immobilie : Ulcus: Kein neuer Eigentümer

Dinslaken Zwar gab es zwei Bieter, doch deren Gebote waren der Sparkasse zu niedrig.

Zu Beginn des Zwangsversteigerungstermins herrschte Ruhe im Saal des Dinslakener Amtsgerichts. Kein Bieter wagte sich vor, um ein Gebot für die Traditionsgaststätte Ulcus in der Altstadt abzugeben. „Wenn jemand bieten möchte, dann doch bitte jetzt. Wir sind hier nicht bei Ebay und ich mache so lange weiter, bis kein Gebot mehr abgegeben wird“, sagte die zuständige Rechtspflegerin. Dann kam Bewegung in den Saal. Der erste Bieter startete mit einem Gebot von 100.000 Euro für das Gebäude mit den dazugehörenden Grundstücken an der Duisburger Straße. Ein zweites Gebot über 125.000 Euro folgte.