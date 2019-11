13. bis 15. November : Besinnlicher dritter Advent an der Burg

Zum dritten Mal findet der Weihnachtsmarkt im Innenhof der Dinslakener Burg statt. Dort werden Händler ihre Produkte anbieten und Gastronomen die Besucher mit Speisen und Getränken verwöhnen.

Im vorweihnachtlichen Trubel soll der Advent an der Burg „Ruhe und Entschleunigung in einer sonst stressigen Zeit“ bieten, sagt Natascha Sadowsko von der städischen Wirtschaftsförderung, die den Weihnachtsmarkt organisiert. 16 Hütten werden an den drei Veranstaltungstagen vom 13. bis 15. Dezember im Innenhof der Burg stehen. Dort werden Händler ihre Waren und selbst hergestellten Erzeugnisse anbieten. Hochwertige Produkte, die nicht auf jedem Weihnachtsmarkt angeboten werden, verspricht das Organisationsteam. So gehören unter anderem Design-Schmuck, Dinslaken-Produkte, Geschenkartikel und Dekoratives zum Angebot. An allen Tagen können die Besucher es sich beispielsweise bei hausgemachter weißer Feuerzangenbowle, schmackhaften Waffeln und Weihnachtsbier so richtig gut gehen lassen.

Das Programm am dritten Advent, Sonntag, 15. Dezember, beginnt um 14.30 Uhr mit dem Auftritt des Ensembles der Waldorfschule. Von 14 bis 17 Uhr können die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes wieder basteln. „Weihnachtsduft und Lichterglanz rund um die Burg zu Dinslaken“, lautet das Motto der Führung, die um 16 Uhr beginnt, durch den Burginnenhof und die Altstadt führt (Anmeldung in der Stadtinfo). Nach dem Auftritt der Bruchpiloten, die ab 17 Uhr Weihnachtslieder vortragen, musizieren die Turmbläser der Musikschule Remberg zum Veranstaltungsausklang ab 18.15 Uhr. Zum Advent an der Burg gibt es wieder eine spezielle rote Weihnachtskugel, die als Motiv die Windmühle in Hiesfeld zeigt. Von dieser Kugel wurden 300 Exemplare angefertigt, die zum Stückpreis von 4,20 Euro verkauft werden. Erhältlich ist sie in der Stadtinformation in der Altstadt oder bei Jonksmanns an der Augustastraße. Die Nordmanntannen, die zur Dekoration des Marktes dienen, werden am Montag, 16. Dezember, ab 15 Uhr im Burginnenhof verkauft. Jeder Käufer gibt das, was er will. Das Geld geht als Spende an die Kinderwunschbaumaktion.