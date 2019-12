Bauarbeiten am Gleis : Zugausfälle ab Sonntag

Bauarbeiten am Gleis

Dinslaken Von Montag, 9. Dezember, 5 Uhr, bis einschließlich Samstag, 14. Dezember, 23.59 Uhr, wird wegen Bauarbeiten ein Gleis der Linie zwischen Mehrhoog und Empel-Rees gesperrt. Betroffen sind Züge der Linie RE 19 von Abellio.

Auch kommt es zu eingleisigen Sperrungen der Strecke zwischen Mehrhoog und Voerde von Sonntag, 8. Dezember, 23 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, 5 Uhr, sowie zwischen Wesel und Voerde von Montag, 9. Dezember, bis Freitag, 13. Dezember, jeweils von 23 bis 5 Uhr. Züge der RE 19, die in diesen Zeiten in Richtung Duisburg/Düsseldorf fahren, werden sich verspäten. Die Züge in Richtung Emmerich verkehren ab Wesel mit geänderten Abfahrtszeiten. Außerdem entfallen der Zug 20047 um 6.18 Uhr ab Emmerich und der Zug 20048 um 18.03 Uhr ab Wesel nach Emmerich.