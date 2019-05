Wegen Bauarbeiten : Wieder Zugausfälle und Streckensperrungen

Dinslaken/Voerde/Wesel Mit Zugausfällen, Streckensperrungen und Fahrzeitenänderungen müssen sich Bahnreisende von Montag, 20. Mai, bis Montag, 27. Mai, zwischen Oberhausen und Wesel einstellen.

Die Geduld der Bahnkunden wird erneut auf die Probe gestellt. Bauarbeiten der DB Netz AG im Bereich Oberhausen wirken sich auf die Linien RB 35 und RE 19 aus: Die Züge der Linie RB 35 entfallen zwischen Oberhausen-Holten und Wesel. Auf dem genannten Streckenabschnitt sind alternativ die Züge der Linien RE 5 oder RE 19 zu nutzen. Die Züge der Linie RE 19 verkehren zwischen Oberhausen-Sterkrade und Emmerich mit abweichenden Fahrzeiten. Außerdem entfallen in dem Zeitraum die folgenden Züge der Linie RE 19 in der Hauptverkehrszeit ersatzlos: Der 20044 um 16.12 Uhr sowie der 20048 um 17.13 Uhr ab Düsseldorf Hauptbahnhof in Richtung Emmerich; der 20047 um 6.18 Uhr sowie der 20049 um 6.51 Uhr ab Emmerich in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof.

Abellio Rail NRW weist ferner darauf hin, dass In der Zeit von Freitag, 10. Mai (ab 22 Uhr), bis Montag, 13. Mai (bis 5 Uhr) Züge der Linie RE 19 zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG umgeleitet werden. Der Halt Düsseldorf Flughafen entfällt daher in diesem Zeitraum. Wegen der Bauarbeiten starten die Züge ab Düsseldorf Hauptbahnhof in Richtung Duisburg 20 Minuten früher als im Regelfahrplan angegeben. In der Gegenrichtung kommen die Züge 20 Minuten später in Düsseldorf Hauptbahnhof an. Fahrgäste mit dem Start oder Ziel Düsseldorf-Flughafen können auf die regulär verkehrende Linie RE 1 ausweichen.