Kommentar: Unsere Woche : Zoff in der Pfarrei und dann noch ein beleidigtes Bistum

Dunkle Wolken machen auch vor der katholischen Kirchengemeinde in Walsum nicht (Symbolfoto). In St. Dionysius hängt der Haussegen schief. Foto: dpa/Friso Gentsch

Meinung Die Vorsitzende des Ghanakreises in der Gemeinde St. Dionysius in Walsum fühlt sich vom Leitenden Pfarrer schikaniert. Das Bistum Münster reagiert nicht gerade mit versöhnlichen Tönen auf die Situation. Ein Kommentar.

Es ist äußerst ernüchternd – nein, es ist ein Versagen – wenn Kirchengemeinden und vor allem ein Bistum die Fronten derart verhärten lassen, wie es gerade in der Pfarrei St. Dionysius in Walsum der Fall ist. Sicher, alle Beteiligten sind nur Menschen, auch Priester. Aber das sind Menschen, die – jedenfalls ist das das verbreitete Bild – ihr Leben der Idee verschrieben haben, das Konzept der Nächstenliebe, mehr noch, der Feindesliebe in die Welt zu tragen. Und dann so was?

In St. Dionysius gibt es einen Ghanakreis. Dessen Vorsitzende glaubt, dass in der Vergangenheit Spendengelder falsch verwendet wurden. Sie hat Anzeige wegen Untreue erstattet. Jetzt hat sie den Eindruck, dass sie und ihre Gruppe vom Pfarrer schikaniert werden und dass das Bistum Münster nicht hilft.

Der Pfarrer bleibt sprachlos. Er will nichts dazu sagen. Nicht mal ein persönliches Wort darüber, wie es ihm mit der Sache geht oder wie das eigentlich weitergehen soll.

Schön, ein einzelner Geistlicher mag zu vorsichtig sein oder zu verletzt oder zu wütend. Aber das gilt nicht für das Bistum Münster. Das hat auf die Frage, wie man wieder für Frieden sorgen wolle, glatt erklärt: Es gebe keinen Unfrieden in der Gemeinde. Und die Beschwerdeführerin solle den „verbindlichen Empfehlungen“ ihres Kirchenvorstands folgen.

Ernsthaft? Es gibt also gar keinen Streit? Ist das jetzt Verleugnung der Situation oder schlicht die Weigerung, sich ihr zu stellen? Und die Frau soll „verbindlichen Empfehlungen“ folgen?

Wenn man das Zanken beenden will, dann geht das nicht, indem man vorschlägt, der oder die andere täte halt am besten endlich mal das, was man will. Wer das nicht glauben kann, kann es ja im privaten Rahmen mal in einem günstigen Moment ausprobieren. Diese Strategie offenbart keinen Lösungsansatz, sondern autoritäres Denken.

Auch die Wortwahl ist irritierend: „verbindliche Empfehlung“. Entweder verbindlich, dann muss man sich danach richten, oder Empfehlung, dann kann man es auch lassen. Wer in Wahrheit Befehle erteilt, sollte dazu stehen.

Womöglich hat die Walsumerin sich in einige Vorwürfe verrannt – auch, wenn sie durchaus gut erklären kann, warum sie sie erhebt. Und eindeutig fährt sie auch keinen Kuschelkurs. Aber die aufgebrachte Ehrenamtlerin ist die einzige, die zumindest angedeutet hat, dass sie irgendwann auch mal wieder Ruhe in die Sache bringen und „nicht noch mehr kaputtmachen“ will.

Auf der anderen Seite steht ihr gegenüber das Bistum Münster in guter Distanz zur Gemeinde, mit professioneller Erfahrung und Zugriff auf Mediatoren und Fachleute, die schon mit deutlich Dramatischerem zu tun hatten. Warum kommt aus Münster kein begütigender Ton? Kein Satz wie: „Wir sind zwar überzeugt, dass die Frau komplett falsch liegt, und wir finden, dass sie Menschen jetzt zu unrecht verletzt – aber wir sehen auch, dass ihr Ziel eigentlich ein gutes war.“ Oder: „Egal, wie die Sache ausgeht – wir werden das Gespräch mit dem Ghanakreis und dem Pfarrer suchen.“ Kein Signal, dass man über den Dingen steht oder ein höheres Ziel, nämlich Versöhnung, vor Augen hat.

Dem Bistum Münster steht es nicht zu, sich auf eine beleidigte Position zurückzuziehen. Damit wird es seiner Verantwortung gegenüber der Gemeinde in Walsum nicht gerecht. Wenn wir nicht mal von kirchlichen Institutionen erwarten dürfen, dass sie schwierige Situationen händeln und wenn es denn sein muss auch schwierige Menschen wieder „einfangen“, von wem dann?

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.