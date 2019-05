Finanzverwaltung NRW sucht Bürogebäude : Zieht das Finanzamt Dinslaken um?

Dinslaken Die Finanzverwaltung des Landes NRW hat eine Marktabfrage über ein gewerbliches Mietobjekt in Dinslaken, Voerde oder Hünxe gestartet. Es geht um eine Alternative zum bisherigen Standort des Dinslakener Finanzamtes.

Seit Jahrzehnten schon ist das Dinslakener Finanzamt in dem Gebäudekomplex an der Schillerstraße, gegenüber dem Amtsgericht, untergebracht. Per Zeitungsanzeige sucht die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Oberfinanzdirektion NRW, aktuell ein bestehendes Bürogebäude für die Unterbringung einer Dienststelle. Als mögliche Standorte kommen die Stadtgebiete von Dinslaken und Voerde sowie das Hünxer Gemeindegebiet in Frage.