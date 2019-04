Noch im Rohbau : Caritas will in zwei Monaten umziehen

Caritas will in zwei Monaten umziehen

Caritasdirektor Michael van Meerbeck gewährt Einblicke in die Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Parkschule in Friedrichsfeld. Hier soll Ende Juni die Verwaltung des Verbandes einziehen. Foto: Lars Fröhlich

Voerde Auf dem früheren Schulgelände in Friedrichsfeld wird noch kräftig gearbeitet. Obwohl derzeit noch Rohbauarbeiten stattfinden, soll die Verwaltung des Verbandes Ende bereits im Juni umziehen.

„Nicht erschrecken“, sagt Caritasdirektor Michael van Meerbeck, als er durch die Tür der alten Parkschule tritt und dabei ganz schön viel Staub aufwirbelt. „Es sieht noch etwas chaotisch aus.“ Der Rest seiner Worte geht in dem Lärm unter, den die Baumaschinen gerade verursachen. Hier in Friedrichsfeld wird fleißig gearbeitet. Damit die Zentrale des Caritasverbandes Dinslaken-Wesel schon bald in das ehemalige Parkschulgebäude umziehen kann.