Widerstand gegen Gas-Pipeline : Zeelink-Initiative kritisiert Gericht nach Beschluss

Hünxe Die Bürgerinitiative gegen den Bau der Zeelink-Pipeline nimmt den jüngsten Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Münster gegen einen Antragsteller aus Hünxe mit Verärgerung zur Kenntnis. „Die haben aus unserer Sicht gar nicht geprüft“, so Rainer Rehbein, Sprecher der Initiative.

So will Rainer Rehbein dem jüngsten Münsteraner Beschluss auch nicht zu große Bedeutung zumessen. „Es ist zwar bedenklich“, so Rehbein, „aber in der Hauptverhandlung müssen alle Fakten auf den Tisch kommen.“ Das Oberverwaltungsgericht habe diesmal erneut die Sicherheitssregularien des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches angeführt. Das seien aber „von der Industrie selbst gemachte Vorschriften“, so Rehbein. Man werde darlegen, dass solche Regeln „keinen Gesetzescharakter haben können“.