Besuch im Pestalozzidorf : Vom Berglehrling zum Raumfahrtprofi

Yüksel Caliskan, der für ein paar Tage zurück nach Lohberg zurückgekehrt ist, vor der Lohnhalle des Bergwerks. Dort hat er als Berglehrling gearbeitet.

Dinslaken Yüksel Caliskan kam mit 15 Jahren aus Kayseri nach Dinslaken zur Zeche Lohberg. Über Berlin, Aachen, Hamburg führte ihn sein Weg nach München. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der im Leben viel Glück hatte.

„Hier auf der Zeche hat sich viel verändert – es ist fantastisch.“ Yüksel Caliskan schaut sich staunend um. Für den 64-Jährigen war die Rückkehr nach Dinslaken – wenn auch nur für zwei Tage – eine Reise in seine eigene Vergangenheit. Seit Jahrzehnten bereits vorgenommen, doch immer wieder verschoben. „Seit ich das Buch ‘Seine Pestalozzizeit vergisst man nie’ las, habe ich mich immer nach Dinslaken gesehnt“, gibt der ehemalige Berglehrling zu. Denn untergebracht war auch er als Jugendlicher bei einer Gastfamilie im Haus Nr. 35 im Pestalozzidorf.

1969 sei er nach Lohberg gekommen, als 15-Jähriger von Kayseri aus. Sein Vater war damals gegen eine Reise nach Deutschland gewesen, doch ihn habe einfach die Abenteuerlust gepackt. Und die Versprechen des Bergbaus von Lehre, Schule und Studium. Falsche Versprechen, wie sich hier in Dinslaken herausstellen sollte. „Unter Tage arbeiten, nein, das wollte ich nun doch nicht“, sagt Caliskan und lacht. Musste er auch nicht lange, in der Licht- und Lohnhalle, gleich unter dem Dach, lag sein Büro. Glück gehabt. Wie überhaupt in seinem Leben.

Info Besuch im Pestalozzidorf Pestalozzidörfer Tausende Jugendliche hatte der Bergbau in den 60er Jahren aus der Türkei nach Deutschland geholt und sie hier auf die einzelnen Zechen aufgeteilt. Die Jugendlichen kamen in Gastfamilien unter, die dafür ein kleines Wohnhaus in den so genannten Pestalozzidörfern beziehen konnten. Wiedersehen Auch Yüksel Caliskan wohnte im P-Dorf, mit sechs weiteren jungen Männern. Die Gasteltern sind tot. Bei seinem Aufenthalt besuchte er auch das P-Dorf und sein Haus Nr. 35, in dem noch der Witwer seiner ältesten Gastschwester lebt.

Denn nach drei Jahren Ausbildung hatte er die Nase voll vom Bergbau. Er wollte etwas Anderes machen. Allerdings waren seine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung an die Arbeit auf der Zeche gebunden. Er sollte Deutschland verlassen. „Ich hatte mir einen Käfer gekauft und denen gesagt, ich führe allein nach Istanbul zurück.“ Doch statt nach Istanbul ging es nach West-Berlin. Er wollte sein Glück auch dort versuchen.

Heimlich, vom Bergbau unbemerkt, hatte er in Abendkursen eine Schweißerausbildung gemacht und hoffte, in West-Berlin eine Stelle zu finden. „Freitags bin ich in Berlin angekommen, die andere Woche hatte ich eine Stelle und meine Papiere“, berichtet er. Seine Einberufung zum Militärdienst in der Türkei umging er später mit einem Abendkurs für einen Realschulabschluss.

Von da an ging es bergauf: Und wieder hatte er Glück. „Mit dem Abitur in der Tasche fuhr ich per U-Bahn heim, als ich einen Freund traf. Der jammerte, weil seine Eltern ihm kein Luftfahrt-Studium in Aachen erlaubten.“ Yüksel Caliskan kam auf den Geschmack – Luftfahrt hörte sich gut an. Seine Vorstellung – er als Flugingenieur im Cockpit umgeben von hübschen Stewardessen. Ganz so wurde es dann nicht. Mitten im Studium in Aachen wurde der Studiengang gestrichen, Caliskan wechselte die Richtung, studierte in Hamburg weiter und machte seinen Abschluss als Luft- und Raumfahrtingenieur. Caliskan lacht: „Toll nicht, als ich in Dinslaken ankam und bei Hertie die erste Rolltreppe meines Lebens sah, kam mir das wie ein Wunder vor.“

Heute arbeitet Yüksel Caliskan in München, hat an der Ariane Trägerrakete und an Satelliten mitgearbeitet, hat Triebwerke für Militärmaschinen konstruiert. „Ich hatte keine Familie, war also flexibel und konnte so mein Glück am Schopfe packen“ erzählt er. Eine kleine Wohnung in den jeweiligen Städten, kaum Möbel darin, da fielen Umzüge leicht. Heute ist Caliskan verheiratet, hat eine Tochter, einen Sohn. Und lebt gern in München. Bald geht er in den Ruhestand, er freut sich drauf. Leisten kann er sich ihn. Nicht nur eine gute Rente wartet auf ihn – er hatte vor 15 Jahren wieder einmal „Glück“. Da suchte er ein Büro, fand es in einer alten Bankfiliale, kaufte sie, vermietete die überflüssigen Büros an andere.

Dann kam der Immobilienboom. „Heute sind die Gebäude das Zehnfache wert“, erzählt Caliskan. Er habe mal ausgerechnet: 36 Jahre als Luft- und Raumfahrtingenieur, nebenbei ein guter Verdienst als Unfallsachverständiger brachten nicht so viel Ertrag wie seine Immobilien bringen würden, würde er sie heute verkaufen. „Das ist verrückt“, meint er und fragt sich, was wäre, wenn er in Kayseri geblieben wäre.

