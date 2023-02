Nach Coups in Xanten und Dinslaken Polizei erwischt Autohausbetrüger in flagranti

Aus den Ermittlungen ergab sich, dass dieser unbekannte „Interessent“ unter Nutzung gefälschter Papiere bereits seit Mitte Oktober 2022 in den Bundesländern Nordrhein Westfalen, Niedersachsen und Hessen in gleicher Weise in Erscheinung getreten und so in den Besitz von zwölf Fahrzeugen im Gesamtwert von circa 720.000 Euro gelangt war. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg hatte die Polizei Wesel in allen diesen Fällen die Ermittlungen übernommen.