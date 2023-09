Mit Farben experimentieren Nachhaltigkeit auf kreative Weise umsetzen

Durch ihre Kinder, die die Waldorfschule besuchen, lernten Sonja Salzsieder und Jessica Färberkind sich kennen. Die beiden Frauen merkten schnell, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt und sie auch beruflich miteinander gut klarkommen und sich ergänzen. Gemeinsam veranstalten sie nun Workshops in der Sevengardens-Zentrale auf dem Hof Emschermündung in Eppinghoven. Ihre Seminarangebote richten sich zum einen an Frauen, zum anderen an Unternehmen, die ihre Teams stärken wollen. Die Veranstalterinnen kooperieren mit dem Tannenhäuschen in Wesel, wo die Seminarteilnehmer übernachten und dort dann auch die Wellnessangebote des Hotels nutzen können.