Dinslaken : Workshop zur neuen Verordnung zum Datenschutz

Dinslaken Ab 25. Mai gilt die neue Datenschutzgrundverordnung, die weitreichende Konsequenzen für Unternehmen haben kann, wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden. Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe und die Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken bieten einen Tagesworkshop zur Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung an, der für die Unternehmen gedacht ist, die sich bisher wenig mit diesem Thema beschäftigt haben oder unsicher sind, was zu beachten ist. Referent ist Markus Schulte vom gleichnamigen IT-Unternehmen. Der Workshop findet am Donnerstag, 24. Mai, im Rathaus im Saal Agen (Erdgeschoss) von 9 bis 17 Uhr statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 150 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Teilnehmer. Darin sind ausführliche Schulungsunterlagen und die Verköstigung an diesem Tag enthalten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Stadt um verbindliche Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung bis zum 18. Mai per E-Mail an: Christel.Brocksch@dinslaken.de . Bei Fragen erreichen Interessenten die Wirtschaftsförderung telefonisch unter der Rufnummer: 02064 66491.

(RP)